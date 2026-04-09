New York: risultato positivo per Marvell Technology

(Teleborsa) - Avanza il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che guadagna bene, con una variazione del 3,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Marvell Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 119,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 117,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 122,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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