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New York: Marvell Technology scende verso 89,16 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Marvell Technology scende verso 89,16 USD
Ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che tratta in perdita del 4,03% sui valori precedenti.
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