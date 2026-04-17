Odysight.ai con GACI Technologies porta la manutenzione predittiva AI nell’aerospazio e difesa in Francia

(Teleborsa) - Odysight.ai , azienda leader nello sviluppo di piattaforme di visual sensing basate su intelligenza artificiale per applicazioni mission-critical quotata al Nasdaq, ha firmato un accordo di collaborazione commerciale con GACI Technologies, società francese specializzata in ingegneria avanzata e soluzioni tecnologiche per i settori aerospazio e difesa.



L’accordo ha l’obiettivo di introdurre e sviluppare congiuntamente le soluzioni proprietarie di Odysight.ai nel mercato francese, uno dei più rilevanti a livello europeo nel comparto aerospace & defense.



In particolare, la collaborazione si concentrerà sull’implementazione delle tecnologie di Visual Predictive Maintenance (VPM) di Odysight.ai, che consentono il monitoraggio in tempo reale di componenti critici attraverso sensori visivi intelligenti e algoritmi di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di anticipare guasti e migliorare sicurezza, affidabilità operativa e costi di manutenzione.



Grazie a questo accordo, GACI Technologies supporterà l’integrazione e l’adozione delle soluzioni Odysight.ai presso clienti e programmi industriali in Francia, mettendo a disposizione la propria esperienza ingegneristica e la conoscenza del mercato locale.



“Questa collaborazione rappresenta un passo strategico nella nostra espansione europea”, ha dichiarato il management di Odysight.ai. “La Francia è un hub globale per l’aerospazio e la difesa, e lavorare con un partner come GACI Technologies ci consente di accelerare l’adozione delle nostre tecnologie in un contesto altamente qualificato e competitivo.”



La tecnologia Odysight.ai si basa su un approccio distintivo: trasformare immagini e dati visivi in informazioni operative attraverso analisi AI in tempo reale. Questo consente di rilevare micro-anomalie e variazioni strutturali che i sistemi tradizionali non sono in grado di identificare, abilitando una manutenzione realmente predittiva.



L’accordo si inserisce nella più ampia strategia di crescita internazionale della società, che punta a consolidare la propria presenza nei principali mercati europei attraverso partnership industriali e commerciali ad alto valore aggiunto.

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