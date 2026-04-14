New York: peggiora Dell Technologies

(Teleborsa) - Pressione su Dell Technologies , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,49%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Dell Technologies subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di breve periodo di Dell Technologies mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 185,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 178,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 192.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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