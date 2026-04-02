Ex Ilva, il ministro Urso aggiorna Regioni e sindaci su manutenzione e cessione

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha informato nel corso della giornata di oggi i rappresentanti degli enti locali di Puglia e Liguria su quanto già esposto ieri al question time alla Camera dei deputati e, in precedenza, nell’informativa al Senato, in merito alle attività svolte dall’amministrazione straordinaria sulla manutenzione degli impianti dell’ex Ilva e allo stato del negoziato in corso per la cessione dello stabilimento.



In particolare, il ministro Urso ha interloquito in videocollegamento con il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e con i sindaci di Taranto, Piero Bitetti, di Genova, Silvia Salis e di Statte, Fabio Spada.

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