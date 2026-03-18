Gruppo FS, Trenitalia France: a Parigi nuovo centro di manutenzione per sviluppo Alta Velocità

(Teleborsa) - Nuovo passo nello sviluppo internazionale del Gruppo FS Italiane: Trenitalia France ha firmato con SNCF Réseau un accordo di locazione della durata di 35 anni per un’area ferroviaria situata a Maisons-Alfort Pompadour, nella regione Île-de-France, dove sorgerà il futuro centro di manutenzione dedicato ai treni ad alta velocità.



Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro e l’entrata in esercizio dell’impianto entro la fine del 2029. La nuova infrastruttura consentirà a Trenitalia France di rafforzare la gestione operativa della propria flotta, migliorando l’efficienza delle attività di manutenzione e supportando lo sviluppo dell’offerta ferroviaria nel mercato francese. Il centro di manutenzione supporterà infatti anche i futuri servizi ad alta velocità Frecciarossa tra Parigi e Londra attraverso l’Eurotunnel.



L’iniziativa si inserisce nella strategia di crescita internazionale prevista dal Piano Industriale del Gruppo FS Italiane, che punta a rafforzare la presenza nei principali corridoi europei dell’alta velocità e a sviluppare nuovi collegamenti ferroviari competitivi e sostenibili tra le principali città del continente.



Il centro sarà progettato per garantire attività continuative 24 ore su 24 e comprenderà tre binari attrezzati per la manutenzione simultanea di tre convogli, oltre a infrastrutture dedicate al lavaggio, alla pulizia e al ricovero dei treni. A regime l’impianto sarà strutturato per ospitare fino a 25 convogli. La realizzazione del nuovo sito rappresenta inoltre un elemento strategico per lo sviluppo delle attività internazionali del Gruppo.



"Con questo investimento rafforziamo la presenza industriale del Gruppo FS in Francia e sosteniamo lo sviluppo della mobilità ferroviaria europea", ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane . « Il nuovo centro di manutenzione rappresenta un’infrastruttura strategica per accompagnare la crescita delle attività di Trenitalia nel Paese e per supportare i futuri collegamenti ad alta velocità tra Parigi e Londra, contribuendo a rendere il treno sempre più protagonista della mobilità sostenibile in Europa".



Oltre alla valenza industriale, il progetto avrà ricadute positive anche sul territorio: la realizzazione e la gestione dell’impianto porteranno infatti alla creazione di circa 100 nuovi posti di lavoro, tra occupazione diretta e attività affidate a imprese partner coinvolte nei servizi di manutenzione e supporto operativo.

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