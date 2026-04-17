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Parigi: positiva la giornata per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Dassault Systemes
Punta con decisione al rialzo la performance della società di software francese, con una variazione percentuale del 2,12%.
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