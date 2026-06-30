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Parigi: positiva la giornata per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Legrand
Balza in avanti il Gruppo industriale francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.
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