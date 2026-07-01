Milano 17:35
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Nasdaq 18:48
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Dow Jones 18:48
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Londra 17:35
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Perde Applied Materials sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Applied Materials sul mercato di New York
In forte ribasso il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che mostra un -7,75%.
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