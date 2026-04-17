Milano 9:36
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Nasdaq 16-apr
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Dow Jones 16-apr
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Londra 9:36
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Petrolio a 93,38 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 93,38 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 93,38 dollari per barile alle 08:30.
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