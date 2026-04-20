A New York, forte ascesa per Atlassian

(Teleborsa) - Protagonista la società di software australiana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,51%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Atlassian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,59%, rispetto a +5,84% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di medio periodo di Atlassian ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 72,07 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 76,38, mentre il primo supporto è stimato a 67,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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