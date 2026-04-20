Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
Seduta decisamente positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in rialzo dell'1,75%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49.317, mentre il supporto più immediato si intravede a 47.975. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50.659.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)