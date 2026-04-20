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Borsa: Milano apre in rosso dell'1,38%

Il FTSE MIB avvia gli scambi a 48.193,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in rosso dell'1,38%
Il Principale indice della Borsa di Milano si muove in territorio negativo (-1,38%), a quota 48.193,02 in apertura.
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