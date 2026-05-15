Milano 17:35
49.116 -1,87%
Nasdaq 18:18
29.169 -1,39%
Dow Jones 18:18
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,87%

Il FTSE MIB termina a 49.116,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,87%
Affonda sul mercato Milano, che esibisce un -1,87% e chiude la seduta a 49.116,47 punti.
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