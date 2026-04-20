Francoforte: calo per BMW

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di auto di Monaco , che passa di mano con un calo dell'1,95%.



Lo scenario su base settimanale di BMW rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo della casa d'auto bavarese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 83,23 Euro. Rischio di discesa fino a 82,21 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 84,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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