Francoforte: movimento negativo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V , con una flessione del 3,13%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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