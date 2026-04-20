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Francoforte: movimento negativo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V, con una flessione del 3,13%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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