Milano 14:14
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Nasdaq 17-apr
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Dow Jones 17-apr
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Londra 14:14
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Francoforte 14:14
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Francoforte: peggiora Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: peggiora Evotec
In forte ribasso Evotec, che mostra un -5,32%.
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