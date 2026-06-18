Francoforte: si concentrano le vendite su Evotec
(Teleborsa) - Ribasso per Evotec, che presenta una flessione dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Evotec si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,57 Euro. Prima resistenza a 4,78. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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