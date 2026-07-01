Francoforte: positiva la giornata per Evotec

(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec , che avanza bene del 2,44%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evotec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Evotec rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Evotec rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,172 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,052. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,292.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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