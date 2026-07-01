Francoforte: positiva la giornata per Evotec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec, che avanza bene del 2,44%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evotec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Evotec rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Evotec rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,172 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,052. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,292.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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