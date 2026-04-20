Francoforte: perdite consistenti per Evotec
(Teleborsa) - A picco Evotec, che presenta un pessimo -5,32%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evotec rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Evotec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,488 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,238. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,738.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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