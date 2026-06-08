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Francoforte: in calo Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Evotec
(Teleborsa) - Retrocede Evotec, con un ribasso del 3,24%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,734 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,842. Il peggioramento di Evotec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,696.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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