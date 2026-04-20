Francoforte: positiva la giornata per RWE
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RWE, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,64 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57,28. Il peggioramento del produttore tedesco di energia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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