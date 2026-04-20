Francoforte: positiva la giornata per RWE

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RWE , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,64 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57,28. Il peggioramento del produttore tedesco di energia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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