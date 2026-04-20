In evidenza Steel Dynamics sul listino di New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di acciaio , che mostra una salita bruciante del 5,46% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Steel Dynamics più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Steel Dynamics mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 215,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 203,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 226,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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