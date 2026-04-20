Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Ribasso per la società di scommesse sportive e giochi , che presenta una flessione del 2,65%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Entain più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,223 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,109. L'equilibrata forza rialzista di Entain è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,337.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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