Londra: brillante l'andamento di Entain
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di scommesse sportive e giochi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Entain più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Entain, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6,093 sterline. Primo supporto visto a 5,891. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,781.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```