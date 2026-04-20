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/ Madrid: si concentrano le vendite su Banco Santander
Madrid: si concentrano le vendite su Banco Santander
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 13.00
Rosso per la
banca spagnola
, che sta segnando un calo del 2,54%.
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