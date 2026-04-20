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Madrid: si concentrano le vendite su Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Banco Santander
Rosso per la banca spagnola, che sta segnando un calo del 2,54%.
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