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Madrid: si concentrano le vendite su Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Acerinox
Ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che presenta una flessione dell'1,94%.
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