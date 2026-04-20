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New York: andamento negativo per 3M
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 20.00
Retrocede il
colosso industriale
, con un ribasso dell'1,84%.
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