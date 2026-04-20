New York: andamento sostenuto per Salesforce
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta in utile del 3,23% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Salesforce si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 190 USD. Supporto stimato a 184,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 196.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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