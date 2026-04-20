Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:37
26.544 -0,48%
Dow Jones 19:37
49.368 -0,16%
Londra 17:30
10.605 -0,59%
Francoforte 17:35
24.418 -1,15%

New York: si concentrano le vendite su Clorox

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Clorox
(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale che commercializza beni di consumo, con un ribasso del 2,92%.

La tendenza ad una settimana di Clorox è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 100,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 103,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 105,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```