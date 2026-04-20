Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:39
26.547 -0,47%
Dow Jones 19:39
49.369 -0,16%
Londra 17:30
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Francoforte 17:35
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Petrolio a 87,47 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 87,47 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 87,47 dollari per barile alle 19:30.
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