Milano 14:24
48.194 -1,38%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:24
10.604 -0,59%
Francoforte 14:24
24.373 -1,33%

Petrolio a 88,83 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 88,83 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 88,83 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```