Piazza Affari: in calo Prysmian

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo specializzato nella produzione di cavi , con un ribasso del 2,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prysmian , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo dell' azienda produttrice di cavi mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 119,4 Euro. Rischio di discesa fino a 118,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 119,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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