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Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian
Seduta positiva per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che avanza bene del 3,21%.
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