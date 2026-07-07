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Piazza Affari: in calo Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Prysmian
Composto ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in flessione del 3,07% sui valori precedenti.
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