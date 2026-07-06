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Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian
Retrocede il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un ribasso del 2,26%.
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