Piazza Affari: scambi negativi per Webuild
(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che tratta con una perdita del 2,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Webuild, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Webuild sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,653 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,625. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,681.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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