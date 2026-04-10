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A Piazza Affari, forte ascesa per Webuild

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari, forte ascesa per Webuild
Seduta decisamente positiva per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che tratta in rialzo del 4,84%.
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