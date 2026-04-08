A Piazza Affari corre Webuild

(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,72%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Webuild rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Webuild resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,564 Euro. Supporto visto a quota 2,506. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,622.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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