Piazza Affari: scambi al rialzo per Webuild
(Teleborsa) - Balza in avanti la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Webuild rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Webuild mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,341 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,377. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,319.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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