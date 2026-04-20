Piazza Affari: vendite diffuse su Iveco

(Teleborsa) - In forte ribasso il leader globale nel settore automotive , che mostra un -29,35%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Iveco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,93%, rispetto a +1,37% del principale indice della Borsa di Milano ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Iveco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 13,95 Euro. Rischio di discesa fino a 13,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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