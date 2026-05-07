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Piazza Affari: prevalgono le vendite su Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: prevalgono le vendite su Saipem
A picco la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che presenta un pessimo -3,9%.
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