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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler
Ribasso per l'azienda nota per i piumini, che presenta una flessione dell'1,89%.
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