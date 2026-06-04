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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto oil italiano
Vendite diffuse sull'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 28.266,15 punti.
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