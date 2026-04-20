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/ Si muove in ribasso Norwegian Cruise Line Holdings a New York
Si muove in ribasso Norwegian Cruise Line Holdings a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 16.10
Ribasso per la
principale compagnia di navigazione
, che passa di mano in perdita del 5,60%.
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-4,00%
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