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Si muove in ribasso Norwegian Cruise Line Holdings a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Norwegian Cruise Line Holdings a New York
Ribasso per la principale compagnia di navigazione, che passa di mano in perdita del 5,60%.
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