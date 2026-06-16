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New York: Lumentum Holdings si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Lumentum Holdings si muove verso il basso
Scende sul mercato la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che soffre con un calo del 9,12%.
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