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Si muove in ribasso FedEx a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso FedEx a New York
Ribasso scomposto per la principale azienda nel settore dei trasporti, che esibisce una perdita secca del 4,81% sui valori precedenti.
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