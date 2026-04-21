A New York corre Quest Diagnostics

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che fornisce analisi diagnostica , che tratta in rialzo del 6,73%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Quest Diagnostics rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Quest Diagnostics ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 211,6 USD. Primo supporto individuato a 205,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 217,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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