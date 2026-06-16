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A New York corre Moderna

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Moderna
Effervescente la società americana di biotecnologia, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,48%.
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