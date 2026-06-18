Milano 17:35
52.688 +0,18%
Nasdaq 19:03
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Dow Jones 19:03
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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A New York corre Builders FirstSource

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Builders FirstSource
Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che tratta in rialzo del 7,94%.
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